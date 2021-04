Tottenham : Levy remercie Mourinho

Le président de Tottenham Daniel Levy s'est exprimé au sujet de José Mourinho, entraîneur qu'il vient de limoger, dans le communiqué publié sur le site des Spurs.

La suite après cette publicité

« José et son staff nous ont accompagné pour certains de nos moments les plus difficiles en tant que club. Jose est un vrai professionnel qui a fait preuve d'une énorme résilience pendant la pandémie. Sur le plan personnel, j'ai aimé travailler avec lui et je regrette que les choses n'aient pas fonctionné comme nous l'avions tous les deux envisagé. Il sera toujours le bienvenu ici et nous tenons à le remercier ainsi que son staff pour leur contribution. »