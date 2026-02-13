La CAF dément un report de la CAN 2027

C’est une information que le Guardian dévoilait ce jeudi et qui a rapidement été démentie. Le média anglais expliquait notamment que la CAN 2027 était bien partie pour être reportée à 2028 puisque le trio Kenya, Ouganda, Tanzanie ne serait probablement pas prêt. Le Kenya aurait même demandé un report à la CAF et l’assemblée générale du jour devait donc officialiser cette information.

Mais ce ne sera pas le cas. Lors de cette assemblée générale qui a eu lieu à Dar es Salam en Tanzanie, le président de la CAF Patrice Motsepe a confirmé que la CAN 2027 était bien maintenue tout comme l’édition de 2028. « Je souhaiterais réitérer ceci : les informations dans la presse soulignent souvent que les terrains ne sont pas prêts, la pelouse n’est pas prête ou elles ne sont pas aussi bonnes. Nous allons résoudre ce problème. Nous devons croire que nous pouvons organiser une CAN avec réussite ». Il a aussi reconfirmé le passage à une CAN tous les 4 ans à partir de 2028 et la mise en place d’une Ligue des nations tous les deux ans par zone géographique.