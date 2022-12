OM : l’hommage de Dimitri Payet à Marcelo Bielsa

La suite après cette publicité

À la tête de l’Olympique de Marseille entre 2014 et 2015, Marcelo Bielsa a tout autant marqué le club phocéen que le championnat de France. Présent dans les colonnes de La Provence, Dimitri Payet se remémore la saison passée sous les ordres du "Loco" argentin. « C’est l’une de mes meilleures saisons, avec un nouveau coach, une nouvelle façon de jouer et de voir le football.

C’est celui qui m’a transformé, qui m’a donné une vision du foot qui me sert encore aujourd’hui. Il m’a fait prendre des responsabilités, autres que celles que je prenais déjà. J’avais une exigence envers moi-même qui n’était pas assez forte. Grâce à lui, j’ai compris que je devais me mettre des objectifs plus grands. À partir de ce moment-là, j’ai changé. C’est le coach le plus différent que j’ai eu », s’est-il remémoré.

