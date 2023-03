Zlatan Ibrahimovic révèle sa plus grande peur

La suite après cette publicité

Du haut de ses 41 ans, Zlatan Ibrahimovic continue de faire parler de lui. Toujours présent au top niveau, l’international suédois est devenu, samedi, avec l’AC Milan, le plus vieux buteur de l’histoire de la Serie A. De bon augure, d’un point de vue personnel, juste avant la trêve internationale, lui qui a été sélectionné par Janne Andersson pour affronter la Belgique et l’Azerbaïdjan. Présent en conférence de presse ce mardi avec sa sélection, l’ancien buteur du PSG a en tout cas révélé ce qui lui faisait peur, d’un point de vue sportif, à l’avenir.

« Je l’ai déjà dit, c’est un peu la panique d’arrêter car "qu’est-ce qui se passe après ?" C’est aussi un défi que j’ai devant moi, a d’abord confié Ibrahimovic, avant de poursuivre. Je me suis assis hier pendant que nous dînions et j’ai dit aux autres : "Vous devez vous demander ce que je fais ici, vous pensez probablement que je suis un peu stupide, que j’ai 41 ans et que je joue toujours dans l’équipe nationale". Mais j’ai dit : "Attendez d’être près de la fin, alors vous comprendrez tout ce que je fais maintenant". Il y a une sorte de panique, vous ne voulez pas vous arrêter, vous voulez continuer. »

