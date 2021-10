OM-Galatasaray : la terrible soirée de Pape Gueye

La suite après cette publicité

Lorsque la composition d'équipe est arrivée, une heure avant le coup d'envoi, surprise, pas de Milik ni de Gerson. Pour autant, l'équipe restait plus que compétitive puisque Jorge Sampaoli alignait devant, quatre offensifs : Payet, Harit, Ünder et Dieng. Au milieu de terrain, Guendouzi et Gueye étaient là et une défense à quatre était alignée (Lirola, Saliba, Alvaro et Peres).

Mais c'est au milieu que ça a pêché un petit peu. Avec un Guendouzi au four et au moulin, Pape Gueye semblait bien seul devant la défense, rappelant l'unique milieu de terrain défensif de l'époque rêvée de Marcelo Bielsa. L'ancien Havrais a globalement déçu ce jeudi soir en l'absence, depuis deux rencontres maintenant, de Boubacar Kamara.

Beaucoup de pertes de balle

En première période, il a perdu beaucoup de trop de ballons (8). Il est, on peut le dire, totalement passé à côté du premier acte, ralentissant le jeu en jouant vers l'arrière ou latéralement et en ratant un nombre de passes - même simples - assez conséquent. En tout et pour tout, il aura perdu quatorze fois le cuir pendant la partie, trop pour un premier relais au milieu de terrain.

En seconde période, ça a été un peu mieux, même si ça reste insuffisant pour ce type de rencontre. En effet, même s'il a remporté la majorité de ses duels (6 sur 8 disputés), il a été la cause de beaucoup de maux olympiens ce jeudi soir. C'est une soirée ratée, mais, il a de la chance, le LOSC arrive très vite, ce dimanche soir, dans le Nord.