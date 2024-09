PSG - Brest : le brillant retour aux affaires de Milan Škriniar

«Il y a un contexte pour (Milan) Škriniar et Manuel Ugarte (parti à Manchester United). Il y a eu une modification du projet la saison dernière, une nouvelle façon de jouer. Škriniar reste l’un des meilleurs défenseurs centraux du football européen. L’année a été difficile, avec deux blessures qui l’ont empêché d’atteindre le niveau attendu. Nous comptons tous sur Škriniar et nous nous attendons tous à ce que Škriniar joue à nouveau à son niveau. Et ce que nous attendons et exigeons, c’est qu’il joue à nouveau à son niveau et qu’il apporte une forte contribution à la campagne 2024-2025 du PSG». Voici ce que déclarait Luis Campos à l’occasion du Thinking Football Summit, organisé à Porto.

Milan Škriniar, taille patron !

Et que dire, si ce n’est que la performance réalisée par Milan Škriniar contre le Stade Brestois (3-1) confortera certainement le conseiller sportif parisien dans ses espérances. Aligné aux côtés de Lucas Beraldo dans le 4-3-3 concocté par Luis Enrique, le défenseur de 29 ans profitait des absences de Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe, blessés, mais également celles de Marquinhos et Willian Pacho, préservés, pour fêter sa première titularisation de la saison. Après une trêve internationale convaincante et 180 minutes disputées sous la tunique slovaque, le natif de Žiar nad Hronom a, en effet, saisi sa chance.

Appliqué dans les duels, notamment aériens face à Ludovic Ajorque, le numéro 37 du PSG a globalement parfaitement tenu son rang. Souvent décrié depuis son arrivée dans la capitale française, l’ancien joueur de l’Inter Milan a, cette fois-ci, apporté une sérénité certaine. Parfait dans l’anticipation, à l’aise balle au pied et autoritaire dans le duel (5/8), celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2028 n’a finalement jamais cédé face aux offensives des Ty’ Zefs. Une impression visuelle également confirmée dans les chiffres : 95 % de passes précises, 3 dégagements, 3 duels au sol gagnés, 2 duels aériens gagnés, 7 ballons récupérés.

Une carte à jouer dans les prochains mois ?

Interrogé au sujet de son protégé, Luis Enrique ne cachait d’ailleurs pas sa satisfaction. «Pour moi, il a très bien joué. Il est en forme, capitaine de sa sélection nationale. Il a joué juste, très fort dans les duels, il a créé des décalages, donc pour moi c’est un 10/10», jugeait ainsi l’ancien coach du Barça en conférence de presse. Des mots forts qui ne manqueront pas de réconforter l’international slovaque (74 sélections, 3 buts), annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines. Dans le viseur d’Al-Nassr et de nombreuses écuries européennes lors du mercato estival, le droitier d’1m88, poussé vers la sortie, est finalement resté dans la capitale française.

S’il faudra désormais répéter ce genre de performances pour prétendre à un rôle plus important dans l’axe de la défense parisienne, Milan Škriniar a quoi qu’il en soit prouvé qu’il pouvait constituer une alternative fiable. De bon augure pour les champions de France en titre, à l’heure où Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe sont toujours sur le flanc. Une nouvelle d’autant plus rassurante au regard du calendrier surchargé des Parisiens lors de cet exercice 2024-2025. Contre Girona, mercredi soir, le Slovaque devrait logiquement retrouver sa place sur le banc des remplaçants avec les retours de Marquinhos et Willian Pacho. Qu’importe. Sa performance face au SB29 - considérée par de nombreux observateurs comme la plus aboutie depuis ses débuts à Paris - vient s’ajouter aux nombreuses satisfactions parisiennes en ce début de saison…