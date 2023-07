L’OGC Nice fait le point sur son mercato

Le mercato de l’OGC Nice avance. Après avoir conclu les arrivées de Morgan Sanson, prêté par Aston Villa et de Jérémie Boga, arrivé en provenance de l’Atalanta Bergame contre environ 18 millions d’euros, le club azuréen n’en a pas terminé et compte s’activer au cours du mois d’août. Cependant, un départ de Khéphren Thuram ou de Jean-Clair Todibo n’est pas à exclure…

La suite après cette publicité

En marge de la présentation de Morgan Sanson, Florian Ghisolfi, le directeur sportif du GYM, a fait le point sur les arrivées et les départs. «Le recrutement n’est pas terminé. On espère faire venir deux ou trois joueurs. On ne va pas faire pour faire. Depuis huit mois on construit un puzzle qui commence à prendre forme. Thuram et Todibo sont sollicités. On souhaite conserver toutes nos forces vives. Mais on n’a jamais attaché un joueur. Si toutes les parties sont satisfaites, un départ peut se faire», a-t-il assuré, dans des propos rapportés par France Bleu Azur.

À lire

Calvin Stengs quitte Nice pour Feyenoord