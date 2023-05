Dwayne «The Rock» Johnson en passe de devenir actionnaire d’un club anglais

Après Ryan Reynolds, Dwayne "The Rock" Johnson pourrait lui aussi s’impliquer dans le football anglais. Ce vendredi, The Athletic révèle que la star d’Holywood ferait en effet partie d’un groupe intéressé à l’idée de reprendre le club de Southend United, pensionnaire de National League (5e division anglaise).

En proie à de sérieux problèmes financiers, le club aurait déjà entamé des discussions avec un consortium comprenant Simon Jackson, Kristofer Tremains et des membres d’Integral Sports Management. Selon le Southend Echo, le groupe aurait même sollicité Dwayne Johnson et sa société de production, Seven Bucks Productions, afin de réaliser un documentaire sur la future prise de contrôle du club.

