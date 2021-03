EL : les équipes qualifiées pour les quarts de finale

Après les équipes qualifiées pour la suite de la Ligue des Champions, on connaît désormais les clubs présents en quarts de finale de Ligue Europa. Dans le choc entre l'AC Milan et Manchester United, le club anglais a pris le dessus au match retour grâce au but de Paul Pogba (1-1, 0-1). Un autre club anglais, Arsenal, a obtenu sa qualification.

En revanche, Tottenham n'a pas du tout assuré malgré un succès 2-0 à l'aller contre le Dinamo Zagreb. Ce jeudi soir, les Spurs ont craqué sur un triplé d'Orsic, qui a qualifié le club tchèque. L'autre surprise, c'est l'élimination des Rangers par le Slavia Prague (1-1, 0-2). Désormais, les clubs qualifiés vont tranquillement attendre le tirage au sort, qui aura lieu ce vendredi vers 13h.

Les huit équipes qualifiées pour les quarts de finale :