Tigres : le rêve de Florian Thauvin

Dans un entretien accordé à L'Equipe, l'ailier français Florian Thauvin a confié son rêve : jouer contre son ancien club, l'Olympique de Marseille. «J'adorerais organiser un match OM-Tigres ! Avec Dédé, ce sont nos deux clubs. J'aimerais aussi changer le regard des Français sur le Mexique. Ça me rend dingue quand j'entends dire qu'on est allés "se perdre" au Mexique, que c'est un Championnat "exotique" ! C'est un manque de culture et de respect. La Liga MX est le sixième Championnat au monde derrière le Big 5 européen. Aux Tigres, il y a des gars qui ont joué à Villarreal, au FC Porto, au Séville FC.»

Le champion du monde 2018 poursuit, expliquant que son départ chez les Tigres n'est pas qu'un choix extra-sportif : «il y a des internationaux mexicains, argentins, brésiliens et français. On a une sacrée équipe. Avec l'équipe de France olympique, on a pris une rouste à Tokyo contre le Mexique (1-4)... L'année dernière, les Tigres sont allés en finale de la Coupe du monde des clubs face au Bayern Munich (0-1). Vous pouvez me dire quelle est la dernière équipe française à avoir atteint ce niveau ? Aucune !»