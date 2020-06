Man United : Ander Herrera encense Pogba, Martial et Rashford

Passé par Manchester United entre 2014 et 2019 et apprécié dans les travées d'Old Trafford, Ander Herrera (30 ans) évolue depuis l'été dernier au Paris Saint-Germain. L'international espagnol (2 sélections) continue toujours de suivre l'actualité des Red Devils. Le numéro 21 parisien a fait l'éloge de Paul Pogba (27 ans), Anthony Martial (24 ans) et Marcus Rashford (22 ans) lors d'un entretien accordé à The Athletic, et estime que ces trois joueurs ont le potentiel pour se hisser parmi les meilleurs de la planète football.

«Ils ont la qualité d'être parmi les 10 meilleurs au monde. Pourquoi admirons-nous Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, ou (Eden) Hazard, que je considère aussi comme l'un des meilleurs au monde ? Nous les admirons car ils gardent cette forme pendant longtemps. S'ils le font, ils ne deviendront peut-être pas Messi ou Cristiano, parce qu'ils sont uniques dans l'histoire du football, mais ils peuvent être dans le top 5 ou le top 10. Pour cela, ils doivent rester en forme pendant longtemps et garder cette constance. C'est la même chose pour Paul (Pogba). (Marcus) Rashford est sur le point de le faire. Et Paul peut être le meilleur milieu de terrain du monde s'il continue à jouer comme il le fait lors des matches où il nous impressionne tous. Mais se maintenir à ce niveau est la chose la plus difficile dans le football. Il faut y arriver tous les trois jours. Si ces trois-là peuvent le faire, Manchester United gagnera bientôt la Premier League, c'est sûr», a ainsi confié Ander Herrera.