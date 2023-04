Manchester United blinde sa pépite Alejandro Garnacho

C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel : Alejandro Garnacho a prolongé son contrat avec son club formateur. « Manchester United est heureux d’annoncer qu’Alejandro Garnacho a signé un nouveau contrat qui prolongera son séjour au club jusqu’au 30 juin 2028 », indiquent les Red Devils, ce vendredi, par le biais d’un communiqué, pour annoncer la nouvelle au sujet de l’international U20 argentin (4 capes, 4 buts).

« Quand j’ai rejoint ce club incroyable, je rêvais de faire mes débuts, de jouer à Old Trafford, de marquer mon premier but et de remporter des trophées avec ce badge sur ma poitrine. Je suis très fier et ému d’avoir déjà vécu ces moments, avec ma famille qui m’a soutenu à chaque étape », a notamment commenté le jeune attaquant de 18 ans. Révélation de cette saison avec MU, Garnacho a disputé 32 matchs avec l’équipe première (5 buts, 6 passes décisives).

