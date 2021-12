ASSE-Rennes : la réaction à chaud de Zaydou Youssouf

Aujourd'hui, c'était journée cauchemar pour l'AS Saint-Étienne. Malgré une belle entame de match, les Verts ont sombré contre le Stade Rennais pour finalement perdre 5-0. Une humiliation totale pour le club du Forez plus que jamais dernier de Ligue 1. À la fin de la rencontre, le milieu de 22 ans Zaydou Youssouf a vidé son sac auprès de Prime Vidéo.

La déception était totale pour l'ancien Bordelais : «vous l'avez dit, c'est une catastrophe. On est à domicile, les supporters nous poussent, c'est interdit de perdre 5-0 à domicile. Cet après-midi c'était dur et ça fait mal. Franchement à l'entraînement, on essaye de travailler ce qu'on fait pas très bien et en match c'est compliqué. Prendre 5-0 à domicile c'est catastrophique, il faut faire autre chose, car c'est urgent.»