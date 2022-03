Premier League : Leicester retrouve la victoire face à Burnley

En plus des huitièmes de finale de la FA Cup, il y avait un match de Premier League ce soir, comptant pour la 22e journée de championnat et initialement reporté. Leicester, sur une sale série dernièrement, se déplaçait du côté de Burnley, premier relégable. Et les Foxes ont pris trois points plus que précieux pour définitivement s'éloigner de la zone rouge.

Et ce grâce au duo Vardy-Maddison, le premier ayant servi le second qui a fait trembler les filets à la 82e minute. Puis, Vardy a fait le break en toute fin de match. Les trois points en poche, Leicester passe douzième à égalité de points avec Crystal Palace (11e) notamment, et avec moins de matchs joués que les Londoniens. Burnley loupe de son côté une belle opportunité d'enchaîner et de sortir de la zone rouge.