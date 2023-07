L’OL fonce sur une pépite géorgienne pour renforcer sa défense

La suite après cette publicité

Castello Lukeba toujours au club malgré l’insistance du RB Leipzig, Sinaly Diomandé disposant aussi d’un avenir incertain, Abdoulaye Ndiaye parti à Troyes, le chantier de la défense centrale lyonnaise existe. Alors que Dejan Lovren représente un élément fiable et que le jeune Mamadou Sarr (17 ans) pourrait grappiller un peu de temps de jeu, les Gones manquent de densité à ce poste, surtout en cas de nouveau départ. C’est donc pour cela que le club rhodanien lorgne un nouveau renfort à ce poste.

Cela tombe bien, la cellule de recrutement de l’Olympique Lyonnais a trouvé une piste intéressante à ce poster avec l’international géorgien (2 capes) Saba Sazonov. Jeune cadre du Dinamo Moscou avec qui il n’a plus qu’un an de contrat, ce colosse d’1m94 solide dans les duels et appliqué à la relance est la priorité de l’Olympique Lyonnais à en croire les dernières indiscrétions de L’Équipe. Ce dernier reste sur une saison relativement solide dans l’élite russe (33 matches, 1 but).





Un Euro U21 de grande facture

Saba Sazonov a aussi brillé lors du dernier Euro U21 avec la Géorgie. Permettant deux clean-sheets, rassurant en défense, il a permis aux siens d’atteindre les quarts de finale de la compétition en éliminant notamment la Belgique et les Pays-Bas en phase de poules. Il figure d’ailleurs dans notre onze type de la compétition. Estimé entre 3 et 4 millions d’euros par le Dinamo Moscou, Saba Sazonov représente une piste abordable pour les Gones mais ce ne sera pas si simple.

En effet, l’encadrement du mercato lyonnais pas la DNCG pose un frein à cette opération. De plus, l’OL est sur un casse-tête quant à l’utilisation de Saba Sazonov. Le plan initial était un achat suivi d’un prêt du côté de Molenbeek, club appartenant également à John Textor, le propriétaire de l’Olympique Lyonnais. Cependant, le Red Bull Salzbourg aimerait s’offrir Sinaly Diomandé et un départ de l’Ivoirien pourrait laisser vacante une place dans l’effectif des Gones. Pour ce qui est de Saba Sazonov, il est d’accord avec l’OL autour d’un contrat de cinq ans.