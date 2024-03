Real Madrid : près de 5 ans de prison requis contre Carlo Ancelotti

Coup dur pour Carlo Ancelotti. Le parquet provincial de Madrid requiert quatre ans et neuf mois de prison pour l’entraîneur du Real Madrid pour fraude fiscale selon Revelo. L’Italien est accusé d’avoir d’avoir fraudé plus d’un million d’euros au fisc espagnol entre 2014 et 2015, lors de son premier passage sur le banc madrilène.

Le ministère public accuse l’Italien de deux délits liés à la non-déclaration en Espagne de son droit à l’image. Carlo Ancelotti est jugé à partir de ce mercredi. Xabi Alonso a été acquité il y a quelques mois sur une affaire similaire datant de la même époque (2015).