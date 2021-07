Copa América : Di Maria connaissait le point faible des Brésiliens

Auteur du but victorieux de l'Argentine en finale de la Copa América, l'ailier de l'Albiceleste Angel Di Maria a avoué après la rencontre avoir profité d'un manque de concentration du latéral gauche brésilien Renan Lodi pour se retrouver seul à seul devant Ederson avant d'ouvrir le score d'un superbe lob. «J'ai parlé avec Rodri (De Paul) avant le match, il m'avait dit que leur latéral dormait parfois un peu pendant le match., a-t-il déclaré en interview d'après-match.

La passe est revenue parfaite, je l'ai contrôlée et jouée au-dessus de la tête. Cela s'est terminé comme le match contre le Nigeria aux Jeux olympiques». Le milieu de terrain parisien fait référence au but qu'il a inscrit en finale du tournoi des JO 2008 de Pékin (Chine) face au Nigeria. Une action similaire à son but en finale de la Copa, qui a également célébré le dernier sacre de l'Argentine, même si une médaille d'or n'est pas considérée comme un trophée professionnel.