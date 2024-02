Mercato OM : Leonardo Balerdi confirme un intérêt de l’Atlético de Madrid

Présent en conférence de presse, ce vendredi, avant de défier l’OL en clôture de la 20e journée de Ligue 1, Leonardo Balerdi (25 ans) en a profité pour confirmer l’intérêt affiché par l’Atlético de Madrid durant ce mercato hivernal. Pour autant, le défenseur argentin a assuré qu’aucun départ n’avait été envisagé.

«J’ai dit à mon agent que si y a pas une offre à 100% réelle, qu’il ne me dise pas. Il y a eu un intérêt, mais ce n’était pas une offre. Mon agent m’a dit de rester tranquille parce que ce n’était pas important et le club a dit de me garder. Je veux rester ici et focus ici pour le moment, même si il y a eu des approches. Je suis content ici», a ainsi lancé l’intéressé.

