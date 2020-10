Portugal - Espagne : les compositions sont là

Match très séduisant ce soir entre d'un côté le Portugal et de l'autre, l'Espagne. Deux équipes sur une dynamique positive et qui se retrouvent à l'Estadio José Alvalade. A domicile, le Portugal propose un 4-3-3 avec Rui Patricio dans les cages. Ce dernier est devancé par Joao Cancelo, Pepe, Ruben Semedo et Raphaël Guerreiro. Joao Moutinho, Ruben Neves et Renato Sanches se retrouvent au cœur du jeu alors que Cristiano Ronaldo et Francisco Trincao accompagnent André Silva en attaque.

De son côté, l'Espagne compose son équipe dans un 4-3-3 avec Kepa Arrizabalaga comme dernier rempart. Ce dernier peut compter sur Sergi Roberto, Diego Llorente, Eric Garcia et Sergio Reguilon en défense. Aligné en sentinelle, Sergio Busquets est accompagné par Sergio Canales et Dani Ceballos. Enfin, Rodrigo Moreno, Gerard Moreno et Dani Olmo constituent l'attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions :

Portugal : Patricio - Cancelo, Pepe, Semedo, Guerreiro - Moutinho, Neves, Sanches - Trincao, A. Silva, Ronaldo

Espagne : Kepa - Roberto, Llorente, Garcia, Reguilon - Ceballos, Busquets, Canales - Rodrigo, Moreno, Olmo