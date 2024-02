OL : la fantastique prise de pouvoir d’Ernest Nuamah

De la magie dans les pieds. D’un coup de baguette, Ernest Nuamah (20 ans) a éclipsé dimanche soir le pauvre Quentin Merlin, qui vivait sa grande première sous le maillot de l’Olympique de Marseille. L’ancien joueur du FC Nantes a vécu une soirée très difficile face au Ghanéen, qui a probablement joué son meilleur match depuis qu’il a rejoint l’OL sous la forme d’un prêt avec une option d’achat obligatoire supérieure à 20 M€. Pour en arriver là, Lyon, qui avait les pieds et poings liés durant le mercato d’été, a dû passer par Molenbeek, autre club du groupe Eagle Football.

Présent depuis 6 mois entre Rhône et Saône, l’ancien joueur de Nordsjælland devait remplacer Bradley Barcola, parti au PSG, tout en apportant ses qualités comme la percussion, la vitesse et la vivacité. Ce que les supporters lyonnais ont pu voir durant ses premières rencontres. Cependant, le jeune homme manquait encore de justesse dans ses choix et la finition. Mais l’OL, convaincu par son talent, s’est montré patient et indulgent avec le footballeur né en 2003. Durant ses premiers mois, il a donc alterné le bon et le moins bon, ainsi que les titularisations et les entrées en jeu selon le coach en place.

De retour en forme à Lyon

A la recherche de son meilleur niveau, il a quitté Lyon quelques semaines pour rejoindre la sélection ghanéenne afin de participer à la Coupe d’Afrique des Nations avec son pays. Utilisé 20 minutes durant un amical face à la Namibie le 8 janvier, il n’a joué que 29 minutes lors du tournoi organisé en Côte d’Ivoire. C’était le 14 janvier face au Cap-Vert. Frustrant pour Nuamah, qui voulait enchaîner. Malgré tout, cette escapade en sélection lui a fait du bien. De retour à Lyon, il a fait une entrée très intéressante face à Rennes le 26 janvier (défaite 3-2).

Lancé à la mi-temps, l’ailier a apporté toutes ses qualités de percussion pour créer du danger et mettre le feu dans le camp breton. Convaincu, Pierre Sage l’a titularisé dimanche face à l’OM. Aligné dans un 3-4-3 avec Gift Orban et Alexandre Lacazette, Nuamah a montré l’étendu de son talent. En plus de donner le tournis à ses adversaires, il a sans cesse dribblé, accéléré, provoqué dans le but d’apporter du danger et d’aider son équipe. Il a d’ailleurs été à l’origine du centre qui a permis à Alexandre Lacazette d’ouvrir le score à la 37e. Dans tous les bons coups, Nuamah a osé sans être récompensé (60e, tir écrasé).

Le meilleur est encore à venir

Élu homme du match par la Rédaction FM, qui lui a donné la note de 7,5, le Ghanéen a été un vrai poison pour l’OM. Ce que Gennaro Gattuso a reconnu en conférence de presse. «En première période, l’aspect physique a fait la différence, c’est vrai, et à chaque prise de balle de (Ernest) Nuamah, on a été en difficulté comme sur le but.» Un but inscrit par Lacazette, qui est très heureux du nouveau trio offensif qu’il forme avec Gift Orban et Ernest Nuamah. «Ca s’est bien passé. Je pense qu’on peut encore peaufiner quelques détails. Mais c’était bien. Il y a eu des relations entre nous, de la communication. Je pense qu’on peut mieux faire mais c’est déjà bien.» Le retour en force d’Ernest Nuamah (16 matches, 12 titularisations, 1 but, 1 assist) fait donc le bonheur de l’Olympique Lyonnais.

En revanche, il ne fait pas les affaires de Rayan Cherki, sur un plan purement individuel. Sorti à la mi-temps contre Rennes, il n’a pas joué contre l’OM, puisque Pierre Sage a préféré miser sur Malick Fofana (18 ans) au moment de remplacer Orban. On peut expliquer ce choix par sa volonté d’être un peu plus solide défensivement puisque le jeune belge ne rechigne pas à la tâche défensivement. Des choix gagnants de la part du coach lyonnais, qui a visiblement une recrue supplémentaire cet hiver avec Ernest Nuamah. Un joueur très heureux et prêt à mouiller le maillot comme jamais. « À chaque match, pas à pas, je veux progresser. C’est peut-être mon meilleur match, mais je veux en faire plus. Il y aura encore de meilleures choses de ma part.» Un programme alléchant !