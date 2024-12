Le complexe sportif Bafétimbi Gomis inauguré à Toulon

Bafétimbi Gomis a été honoré par la ville de Toulon. L’ancien attaquant notamment passé l’Olympique de Marseille, l’AS Saint-Étienne ou encore l’Olympique Lyonnais a vu le stade du quartier de la Beaucaire, où il a grandi, être rebaptisé en son nom, en reconnaissance de sa carrière de joueur. L’ancien international français (12 sélections, 3 buts) qui vient tout juste d’annoncer sa retraite après une carrière professionnelle longue de 21 ans, a donc été invité par Josée Massi, Maire de Toulon, pour l’inauguration du "complexe sportif Bafétimbi Gomis".

«Ému et honoré de voir le stade de mon enfance porter mon nom. C’est ici, à La Beaucaire, que tout a commencé. Merci à tous ceux qui ont cru en moi et m’ont soutenu depuis le début. Ce lieu symbolise la passion, le travail et les rêves réalisés. Que ce stade inspire les générations futures à poursuivre leurs ambitions. Merci à la ville de Toulon et Madame la Maire pour cette initiative», a déclaré l’homme aux 358 buts en professionnel, dont 122 en Ligue 1, sur son compte Instagram.

Modèle de réussite et de persévérance pour la jeunesse, en particulier pour les jeunes issus de quartiers populaires, le natif de La-Seyne-sur-Mer, aujourd’hui âgé de 39 ans, a fait son retour en France à l’issue de son ultime aventure au Japon du côté du Kawasaki Frontale.