LdC : Thierry Henry tacle Manchester City

Les barrages de la Ligue des Champions ont rendu leur verdict. Ce mercredi soir, au Santiago-Bernabéu, Manchester City a pris la porte face au Real Madrid. Si beaucoup parlent de la performance XXL des Merengues, d’autres préfèrent se focaliser sur la méforme des Skyblues, qui affichent un visage inquiétant depuis plusieurs mois maintenant. C’est notamment le cas de Thierry Henry.

Sur le plateau de CBS Sports, l’ancien avant-centre a relevé les points négatifs de la performance des Cityzens. Le Français semble estimer que les Mancuniens sont en fin de cycle : «quand on voyait comment se déroulait la saison, on pouvait voir qu’à chaque fois que le niveau était un peu trop élevé, ils ne pouvaient pas le gérer. Dès qu’il y a un peu de rythme et d’agressivité de la part de l’adversaire, ils ne peuvent pas le gérer. C’était un peu trop facile pour le Real Madrid. Cette équipe de Manchester City a été magnifique pendant des années, donc si une équipe peut se permettre de ne pas avoir une bonne saison, c’est bien City. » Les supporters ne seront sûrement pas de cet avis.