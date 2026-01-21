Série A
Andrés Gómez quitte définitivement le Stade Rennais
Andrés Gómez ne laissera pas de grands souvenirs au Stade Rennais. Arrivé à l’été 2024 en provenance de Salt Lake en MLS contre 10 M€ tout de même, le Colombien a vécu 19 apparitions sous le maillot rouge et noir (3 buts) avant d’être prêté avec option d’achat à Vasco de Gama en début de saison.
Stade Rennais F.C. @staderennais – 18:02
Prêté en août à @VascodaGama, Andrés Gómez est définitivement transféré dans le club carioca. Rouge et Noir pendant une saison, Andrés aura évolué à 19 reprises sous la bannière bretonne, inscrivant 3 buts.Voir sur X
Bonne route Andrés ! 🇧🇷
En 23 apparitions avec le club brésilien (1 but et 8 passes décisives), l’ailier de 23 ans a convaincu sa direction de le conserver. Le Stade Rennais vient d’annoncer le transfert définitif du joueur. Le montant est d’environ 5 M€, d’après les dernières informations publiées par Ouest-France.
