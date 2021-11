OM : Jorge Sampaoli fait l'éloge de Lucas Paqueta

La suite après cette publicité

Ce dimanche, l'Olympique Lyonnais reçoit l'Olympique de Marseille au Groupama Stadium, en clôture de la 14ème journée de Ligue 1. Cette affiche très attendue, aussi bien par les observateurs du ballon rond que par les supporters des deux camps, sera notamment l'occasion d'analyser un match dans le match : Dimitri Payet contre Lucas Paqueta. « Ce sont deux joueurs qui peuvent résoudre un match à eux seuls. Ils peuvent aussi améliorer le reste de l'équipe. Cette rencontre sera décidée par le collectif et les individualités. Le joueur qui sera mieux accompagné par ses coéquipiers et le plus en forme fera la différence », a dans un premier temps confié Jorge Sampaoli en conférence de presse ce vendredi, avant de poursuivre, en tenant des propos très élogieux envers le Brésilien.

« Sa polyvalence en fait un joueur très complet. Il s'est beaucoup amélioré. C'est un joueur beaucoup plus important et dangereux. Il donne des passes décisives et il marque des buts. Il a réussi à passer un moment de crise, ce qui en fait un joueur encore plus dangereux. Il est mieux dans sa tête. Je pense même qu'il va continuer à s'améliorer, à grandir. Je pense que ces joueurs qui se relèvent des moments difficiles n'ont pas de limite ensuite. J'ai toujours pensé que c'était un joueur différent, même quand ça n'allait pas. C'est un joueur très difficile à contrôler car il a un énorme volume offensif », a ainsi vanté Jorge Sampaoli au sujet de Lucas Paqueta, qui devrait être assurément le danger numéro 1 pour les Gones. Et donc une cible à surveiller de très près pour les Marseillais.