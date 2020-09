PSG-OM : AVB a quand même aimé le troll de Payet

La suite après cette publicité

Ce lundi, lendemain de victoire de l'Olympique de Marseille au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain (1-0), Dimitri Payet n'a pas manqué de chambrer les Parisiens. Sur Instagram, il a posé un montage des joueurs de l'OM avec Alvaro Gonzalez portant un chien avec le visage de Neymar. En conférence de presse, André Villas-Boas, qui a liké la publication, a donné son avis sur ce chambrage.

« Ce que j'ai ressenti ? Sincèrement un mix. J'étais mort de rire quand j'ai regardé et après deux ou trois secondes j'ai réfléchi. J'ai posté mon like et c'est comme ça. À la fin ça veut ne rien dire. Je connais seulement cette musique depuis ce moment-là. Je ne savais pas ce que c'était la bande organisée et le zumba cafew, mais c'est une musique intéressante », a ainsi lâché le Portugais toutes dents dehors.