Barça : l’incroyable anecdote de Lamine Yamal

Dans un entretien accordé à France Football, Lamine Yamal (17 ans), actuellement sous les couleurs du FC Barcelone, est revenu sur son incroyable ascension. Récemment sacré champion d’Europe avec la Roja, l’ailier des Culers est ainsi revenu sur ses débuts dans le football. L’occasion pour lui de livrer une surprenante anecdote. «Je me souviens que lorsque j’allais à l’école, je l’emportais (le ballon, ndlr) dans un sac».

«Juste avant d’entrer en cours, je le cachais dans mon sac à dos, car le prof ne voulait pas que je le pose sur la table. A la maison, j’aimais jouer au foot avec mes chiens. Mon père disait que je n’avais rien à craindre, qu’ils n’allaient pas me mordre, alors je m’amusais avec eux. Dribbler un chien est la chose la plus difficile à faire. Cela fait partie de mon apprentissage, c’était comme un entrainement». Et ça semble, aujourd’hui, lui sourire…