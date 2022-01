Le Real Madrid suit 8 joueurs de Ligue 1

La suite après cette publicité

Le marché français est le vivier de l'Europe. Régulièrement, les plus grands clubs de la planète viennent piocher dans le championnat de France. Premièrement, car il y a de nombreux joueurs talentueux à récupérer, mais aussi parce qu'ils sont moins chers qu'en Angleterre, en Espagne ou en Italie. Recruter dans l'Hexagone, c'est une mode particulièrement suivie par le Real Madrid, qui a par exemple récupéré Ferland Mendy et Eduardo Camavinga ces dernières années.

Et cela devrait continuer ces prochaines années, et pas qu'avec Kylian Mbappé... Le site Defensa Central dévoile ainsi une liste de huit joueurs actuellement suivis de très près par la direction du club de la capitale espagnole. On y retrouve notamment Lucas Paqueta (OL), présenté comme un milieu de terrain très complet qui ferait énormément de bien à l'entrejeu madrilène.

Du très beau monde !

Vient ensuite Seko Fofana (Lens), la sensation de la saison en France et dont les capacités physiques sont louées par le média. De même pour Boubacar Kamara (OM), qui en plus arriverait gratuit. Toujours au milieu, Bruno Guimaraes (OL) a aussi tapé dans l'œil des recruteurs du vainqueur de la Supercoupe d'Espagne, avec un prix de 50 millions d'euros. Aurélien Tchouaméni (Monaco), dont l'intérêt merengue avait déjà fuité dans la presse l'été dernier, aurait impressionné Florentino Pérez lors de la Ligue des Nations.

Enfin, on retrouve aussi Romain Faivre (Brest), Hugo Ekitike (Reims) ainsi que Jonathan David (Lille), le Lillois étant présenté comme une alternative en cas d'échec de la piste menant à Erling Haaland. Du très beau monde qui ferait énormément de bien à un Real Madrid qui a l'intention de gâter ses socios lors de ce prochain mercato estival. Bien sûr, les Espagnols n'iront pas chercher les huit joueurs de la liste, mais il est plus que probable qu'un ou deux d'entre eux termine par revêtir la tunique blanche pour l'entame de la Liga 2022/2023...