Ligue Europa Conference, barrages : Rennes qualifié après sa victoire à Rosenborg

Au Lerkendal Stadion (Trondheim, Norvège), le Stade Rennais disputait ce jeudi soir (19h) son match retour de barrages de l'Europa League Conference sur la pelouse du Rosenborg BK avec l'ambition de décrocher son billet pour la phase de groupes de cette toute nouvelle compétition. Vainqueur au Roazhon Park (2-0) la semaine dernière, les Rouge et Noir abordaient cette rencontre avec confiance. Deux adversaires qui sortaient d'une victoire dans leurs championnats respectifs. Le RBK s'imposant facilement face à Odd lors de la 16e journée (5-0) alors que les Rennais décrochaient leur premier succès de la saison en L1 contre Nantes (1-0, 3e journée).

Pour ce rendez-vous décisif, Bruno Genesio opérait plusieurs changements, par rapport au match aller, et démarrait en 4-2-3-1 : Guirassy était aligné en pointe alors que Terrier et Sulemana débutaient sur le banc. En l'absence de Doku, blessé, Del Castillo et Ugochukwu étaient eux aussi titulaires. De son côté, Age Hareide conservait un seul des attaquants de son 4-3-3 qui avait débuté à l'aller : Holse était accompagné par Holm et Ceïde qui remplaçaient respectivement Togseth et Islamovic. Au milieu, Konradsen et Tettey, les deux anciens Rennais, étaient alignés d'entrée aux côtés de Vecchia.

Le Stade Rennais, qualifié sans sourciller

Auteur d'un début de rencontre très timide, le Stade Rennais allait finalement trouver la faille sur sa première réelle opportunité. Déjà excellent à l'aller, Bourigeaud trouvait Guirassy, dos au but, dans la surface qui déviait directement pour Del Castillo. Oublié par la défense norvégienne, l'ailier gauche du SRFC ne se faisait pas prier pour conclure du gauche (0-1, 6e). Le premier but de la saison pour le numéro 22 des Bretons. Dans une rencontre plus ouverte qu'au Roazhon Park, jeudi dernier, Rosenborg se montrait plus incisif. Sur coup franc, Vecchia pensait d'ailleurs égaliser, mais sa frappe enroulée était parfaitement repoussée par Gomis (17e). Profitant du déchet technique présent dans l'entrejeu, pour les deux formations, Del Castillo était d'ailleurs proche du doublé à la suite d'un enchaînement de grande classe, mais Hansen détournait sa frappe (32e). Malgré une première période relativement poussive, les Rennais allaient faire le break. Sur corner, Bourigeaud trouvait Aguerd qui plaçait sa reprise dans la lucarne des buts norvégiens (0-2, 41e). 2ème but pour lui face au RBK après son coup de tête victorieux à l'aller.

Au retour des vestiaires, les hommes de Age Hareide tentaient bien de revenir dans cette rencontre, mais Eyjolfsson voyait sa reprise de la tête frôler le montant rennais (52e). Concédant progressivement la possession du ballon au club de Trondheim, les coéquipiers de Loïc Badé allaient d'ailleurs se faire surprendre. En retard sur une sortie dans les airs, Gomis heurtait du poing la tête de Holm et concédait un penalty, bien transformé par Vecchia (1-2, 68e). Affichant un visage beaucoup moins rassurant, les Bretons souffraient de la domination norvégienne dans cette fin de rencontre. Malgré un coup franc bien enroulé par Andersson (74e) à l'approche du dernier quart d'heure, les Rouge et Noir inscrivaient un dernier but par l'intermédiaire du jeune Matthis Abline (18 ans), tout juste entré en jeu et bien servi par Terrier au départ (1-3, 81e). Score final 3-1 pour le Stade Rennais (5-1 aux scores cumulés). Une double confrontation bien gérée par le SRFC avant de découvrir ses futurs adversaires en poules, ce vendredi à 13h30, lors du tirage au sort de la Ligue Europa Conference.

Les résultats de la soirée en Ligue Europa Conference

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI de Rosenborg

Åge Hareide sender utpå et offensivt RBK-lag som er nødt til å snu 0-2 til seier mot Rennes for å kvalifisere seg til UEFA Conference League i høst.



Støtt gutta fra tribunen i kveld - sammen skal vi gi alt for å snu det!



Rosenborg - Rennes starter klokken 19.00. — Rosenborg Ballklub (@RBKfotball) August 26, 2021

Le XI du Stade Rennais