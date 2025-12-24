Menu Rechercher
CAN 2025 : tenante du titre, la Côte d’Ivoire assure l’essentiel face au Mozambique

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Wilfried Zaha @Maxppp
Côte d'Ivoire 1-0 Mozambique

Autre favori au sacre, la Côte d’Ivoire faisait son entrée en lice ce mercredi face au Mozambique. Tenante du titre, la formation d’Emerse Faé n’a pas vraiment tremblé sur son premier match même si elle a beaucoup manqué devant le but. Après une première période frustrante dans le dernier geste, les Elephants ont fini par faire la différence au retour des vestiaires.

C’est l’attaquant de Manchester United Amad Diallo qui a trouvé la faille d’une tir précis dans la surface adverse. Un but suffisant pour donner les trois points à son équipe puisque la Côte d’Ivoire a conservé son avance jusqu’au bout. Les tenants du titre débute par une victoire et assure l’essentiel.

Pub. le - MAJ le
