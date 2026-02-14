Menu Rechercher
Commenter 2
Bundesliga

BL : le Bayern reprend de la marge sur le BvB, le Bayer et Hoffenheim assurent

Par Maxime Barbaud
1 min.
Harry Kane sous les couleurs du Bayern. @Maxppp
Brême 0-3 Bayern Munich

Mis sous pression par le Borussia Dortmund, revenu à trois points après sa victoire sur Mayence (4-0) hier soir, le Bayern Munich a répondu avec la manière. Grâce à un doublé de Kane et un but de Goretzka, le champion en titre s’impose à Brême (0-3) et reprend ses distances avec le BvB. Les Bavarois ont désormais un matelas de six unités sur leur dauphin et douze sur le 3e, le surprenant Hoffenheim, qui a battu Fribourg 3-0 ce samedi.

La suite après cette publicité

À six longueurs, le Bayer Leverkusen tient la cadence avec ce succès autoritaire 4-0 sur Sankt Pauli, mais est encore loin du podium. L’Eintracht est un peu plus en retrait, 7e, malgré son large succès sur Gladbach 3-0 cet après-midi. Enfin, Hambourg est venu à bout de l’Union Berlin 3-2 au terme d’un duel spectaculaire.

Les résultats de 15h30 :

Bayer Leverkusen 4 - 0 Sankt Pauli : Quansah (13e), Schick (14e), Tapsoba (52e), Poku (78e)

La suite après cette publicité

Eintracht Francfort 3 - 0 Borussia Mönchengladbach : Brown (24e), Amaimouni-Echghouyab (34e), Knauff (75e)

Hambourg 3 - 2 Union Berlin : Königsdörffer (35e, 82e), Capaldo (45e+2) ; Querfeld (sp 28e), Ilic (89e)

La suite après cette publicité

Hoffenheim 3 - 0 Fribourg : Asllani (46e), Kabak (51e), Gendrey (90e+5)

Werder Brême 0 - 3 Bayern Munich : Kane (s.p 22e, 25e), Goretzka (70e)

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
Bayern Munich
Leverkusen
Hoffenheim

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Bayern Munich Logo Bayern Munich
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Hoffenheim Logo Hoffenheim
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier