BL : le Bayern reprend de la marge sur le BvB, le Bayer et Hoffenheim assurent

Mis sous pression par le Borussia Dortmund, revenu à trois points après sa victoire sur Mayence (4-0) hier soir, le Bayern Munich a répondu avec la manière. Grâce à un doublé de Kane et un but de Goretzka, le champion en titre s’impose à Brême (0-3) et reprend ses distances avec le BvB. Les Bavarois ont désormais un matelas de six unités sur leur dauphin et douze sur le 3e, le surprenant Hoffenheim, qui a battu Fribourg 3-0 ce samedi.

À six longueurs, le Bayer Leverkusen tient la cadence avec ce succès autoritaire 4-0 sur Sankt Pauli, mais est encore loin du podium. L’Eintracht est un peu plus en retrait, 7e, malgré son large succès sur Gladbach 3-0 cet après-midi. Enfin, Hambourg est venu à bout de l’Union Berlin 3-2 au terme d’un duel spectaculaire.

Les résultats de 15h30 :

Bayer Leverkusen 4 - 0 Sankt Pauli : Quansah (13e), Schick (14e), Tapsoba (52e), Poku (78e)

Eintracht Francfort 3 - 0 Borussia Mönchengladbach : Brown (24e), Amaimouni-Echghouyab (34e), Knauff (75e)

Hambourg 3 - 2 Union Berlin : Königsdörffer (35e, 82e), Capaldo (45e+2) ; Querfeld (sp 28e), Ilic (89e)

Hoffenheim 3 - 0 Fribourg : Asllani (46e), Kabak (51e), Gendrey (90e+5)

Werder Brême 0 - 3 Bayern Munich : Kane (s.p 22e, 25e), Goretzka (70e)