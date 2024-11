PSG (F) : le vestiaire explose de partout

La saison est encore longue mais elle s’apparente pour le moment à un long chemin de croix. La grosse désillusion en Ligue des Champions, éliminé dès le 2e tour de barrages il y a deux mois, a eu ses conséquences. Ou peut-être est-ce l’inverse ? Les tensions nées dès cet été peuvent être la conséquence de cette sortie de route précoce sur la scène européenne. Dès le stage de pré-saison en Australie, la relation entre Grace Geyoro, la capitaine, et Fabrice Abriel, nommé entraîneur quelques semaines auparavant seulement, s’est détériorée. L’ancien milieu de terrain a fini par trancher et a retiré le brassard à l’internationale française.

Elle avait alors lancé un avertissement à son coach qu’il allait devoir « assumer les conséquences. » Chose promise, choses due, le vestiaire de l’équipe féminine du PSG est à feu et à sang. Abriel s’était alors étonné de voir aucune sanction de la part de la direction à l’égard des "menaces" proférées par la désormais ex-capitaine. Paulina Dudek a récupéré le brassard. Depuis, les clans se sont formés, échappant à tout contrôle de la direction. Pour preuve Marie-Antoinette Katoto, la star de l’équipe, ne parle presque plus à Angelo Castellazzi, le directeur sportif, ni à son adjointe, Sabrina Delannoy.

Geyoro à propos d’Abriel : «Je ne peux rien contre la méchanceté ou l’injustice»

En substance, les joueuses regrettent déjà le départ de Jocelyn Prêcheur, entraîneur jusqu’en fin de saison dernière. De son côté, Grace Geyoro a fini par être écartée du groupe le week-end dernier, sans que cela ne soit définitif. «On va l’accompagner pour retrouver une place de titulaire. C’est ma décision, c’est pour ça que je suis entraîneur», expliquait Abriel sur Canal+. La joueuse, elle, voit les choses différemment. « Je ne peux pas contrôler ce que les gens disent, ni ce qu’il se passe. Je ne peux rien contre la méchanceté ou l’injustice. Je veux être moi, surtout », lâchait-elle depuis le stage en équipe de France.

Même les recrues phares comme Griedge Mbock et Mary Earps ne s’attendaient pas à vivre pareille ambiance. Les prestations de l’ancienne défenseure de l’OL et la gardienne internationale anglaise ne sont d’ailleurs pas au rendez-vous pour le moment. « C’est parti sur de très mauvaises bases et sur des incompréhensions durant ce mercato », confesse ce jeudi Katoto à un entretien à l’AFP, en référence aux départs de la meilleure buteuse Tabitha Chawinga pour l’OL mais aussi de Sandy Baltimore et d’Oriane Jean-François pour Chelsea, et de la gardienne Constance Picaud à Fleury.

Katoto ne prolongera pas au PSG

Elle reconnaît une «ambiance pesante», «il faut crever l’abcès et se dire les choses». « Il faut accepter certains départs et aller de l’avant. On ne peut pas rester dans cet entre-deux : soit on est toutes ensemble et on va à la guerre ensemble, soit on continue de pleurer et on va passer une très longue saison », poursuit l’attaquante, favorable à Fabriel Abriel. « Je suis là pour m’entraîner et jouer. C’est un bon coach qui connaît bien le foot, c’est un ancien joueur professionnel, il sait ce qu’il veut mettre en place, il sait ce qu’il fait » assure-t-elle, refusant de commenter le conflit entre lui et Geyoro.

« Ce qu’il se passe entre eux, cela ne me regarde pas ». Depuis l’élimination en C1, le PSG a su rebondir sur le terrain sportif. Le club de la capitale est 2e, à une petite longueur de l’OL qui l’a d’ailleurs battu (1-0) début novembre. Il faudra espérer un faux pas des Fenottes ou l’emporter au retour pour grimper sur le fauteuil de leader pour remporter un second titre après celui de 2021. D’autant qu’il s’agira sans doute de la fin de l’aventure parisienne pour Katoto, elle qui arrive en fin de contrat et assure que sa « décision est déjà prise et qu’elle ne changera pas ». Il n’y aura pas de négociation avec le PSG et s’en ira probablement en juin prochain. « On verra bien. »