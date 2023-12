Real Madrid : bonnes nouvelles pour Eduardo Camavinga et Vinicius Junior

Leurs blessures intervenues courant novembre auront renforcé leurs liens d’amitié. Brillants avec le Real Madrid, Eduardo Camavinga et Vinicius Junior ont notamment profité de leur temps libre pour se ressourcer aux États-Unis. Entre plusieurs matches de NBA, les deux compères en ont profité pour accélérer au maximum leur retour sur le terrain. Pour rappel, le milieu de 21 ans a été touché sur un contact avec Ousmane Dembélé lors du rassemblement de novembre de l’équipe de France et a été victime d’une rupture du ligament externe du genou droit tandis que l’ancien de Flamengo s’est blessé quelques jours plus tard à la jambe gauche.

Bonne nouvelle, leur retour se précise de jour en jour et semble très imminent. C’est en tout cas ce que précise Marca ce lundi soir. En effet, selon le média ibérique, le Français pourrait être de retour dès le 3 janvier lors de la rencontre de championnat contre Majorque. L’ancien Rennais s’entraîne d’ailleurs déjà avec le ballon sur le terrain. Pour l’ailier de 23 ans, un retour est prévu pour le 10 janvier à l’occasion de la demi-finale de Supercoupe d’Espagne contre l’Atlético de Madrid. Premiers de Liga malgré l’absence des deux potes, les Merengues doivent pourtant se frotter les mains avec ces bonnes nouvelles qui nous parviennent de la capitale.