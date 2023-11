Nouveau coup dur pour le Real Madrid !

Le Brésil a vécu une sale soirée hier. Pour la première fois, la Seleção a perdu un deuxième match consécutif dans une campagne d’éliminatoires. Après avoir chuté en Uruguay (et perdu Neymar) le mois dernier, les Auriverdes se sont inclinés en Colombie (1-2). Une défaite qui les relègue à la cinquième place du classement. Mais hier, le Brésil a également perdu Vinicius Junior sur blessure. Sorti à la 25e minute et remplacé par João Pedro, le Merengue ne sera sans doute pas présent pour le choc contre l’Argentine.

Un vrai coup dur pour Fernando Diniz qui doit composer sans son deuxième meilleur attaquant après la perte de Neymar. « Leurs absences (de Neymar et de Vinicius Jr), c’est comme si la Colombie jouait sans son meilleur joueur. Mais nous n’avons pas perdu à cause de cela. Nous avons fait le plus dur, c’est-à-dire ouvrir le score en première mi-temps. Nous avons bien commencé le match. Nous aurions pu mieux contrôler le match et creuser l’écart quand nous en avons eu l’occasion. »

L’infirmerie affiche complet

Passeur décisif pour Gabriel Martinelli, Vinicius Junior a dû laisser sa place en raison d’une douleur à la cuisse gauche. Un événement qui fait forcément bondir la presse madrilène. Pas épargné, le Real Madrid est victime d’une véritable hécatombe ces derniers mois (Tchouaméni, Kroos, Modric, Nacho, Güler, Courtois, Kepa, Bellingham, Ceballos, Militão). Et avant la blessure de Vinicius Junior, c’est Eduardo Camavinga qui avait rejoint l’infirmerie.

Victime d’un choc au genou, le milieu de terrain français est rentré hier à Madrid (il a été remplacé par Khéphren Thuram). Selon les dernières informations, l’ancien Rennais pourrait être indisponible pendant deux mois. La Casa Blanca attend désormais de connaître le diagnostic de Vinicius Junior, mais il y a des chances pour que le Brésilien ne soit pas de retour sur les terrains après la trêve internationale.