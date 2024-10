Arsenal - PSG : Samir Nasri accable Gianluigi Donnarumma

Pour son deuxième match de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain se déplace actuellement sur la pelouse d’Arsenal pour confirmer sa victoire contre Gérone, en ouverture de la compétition européenne. Cependant, les Parisiens démarrent très mal puisqu’ils sont déjà menés après des buts de Kai Havertz et Bukayo Saka (2-0).

Deux buts sur lesquels Gianluigi Donnarumma, le portier parisien, à une part de responsabilité selon Samir Nasri, l’ex-joueur d’Arsenal. «Gianluigi Donnarumma, c’est sa faiblesse, le jeu aérien. On le voit à l’image de ce qu’il fait ce soir, a-t-il réagi sur l’ouverture du score Le deuxième but ? Je l’impute aussi. Pour moi, c’est sa faute, il met ses mains devant et la balle passe juste à côté. D’accord, personne ne la touche… mais le coup-franc n’est pas tiré fort», a-t-il commenté sur Canal +.