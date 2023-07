Tottenham : les confidences de Richarlison sur sa relation houleuse avec Antonio Conte

La suite après cette publicité

Que vont faire les joueurs de Tottenham lors de la saison qui arrive sans Coupe d’Europe et sous la houlette d’Ange Postecoglou ? Pour essayer de réussir ses débuts,le technicien australo-grec devra assurément mieux gérer la relation avec ses joueurs que l’a fait Antonio Conte. Le tacticien italien entretenait une relation tumultueuse avec bon nombre de joueurs qu’il avait taxé d’égoïstes lors d’une tirade lunaire au sortir d’un match nul tout aussi lunaire face à Southampton (3-3). Symbole de cette saison ratée des Spurs, Richarlison a été en conflit avec son ancien coach. Auteur de mauvais débuts, l’ancien d’Everton avait désigné Conte comme responsable de son bilan famélique (3 buts et 3 passes décisives en 35 matches). Pour cause, ce dernier l’utilisait trop peu d’après le buteur de 26 ans qui avait fait part de son mal-être en zone mixte.

Interrogé ce vendredi au micro du podcast Que Papinho, Richarlison est revenu sur cet épisode et n’a pas manqué de délivrer une confidence pour le moins croustillante sur sa relation avec l’ancien coach de Chelsea : «J’ai fait une erreur en faisant une interview en disant que j’avais besoin de temps [de jeu].Plus tard, je me suis excusé et j’ai dit qu’il pouvait me punir. Il m’a réprimandé pour montrer qu’il était le commandant. C’est sa façon d’y faire face. Près de deux heures à me gronder devant tout le monde là-bas.» Reste à savoir si le buteur titulaire de la sélection brésilienne saura faire mieux la saison prochaine dans un climat plus apaisé.

