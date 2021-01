OM : Valère Germain se confie sur l'épisode Payet

Invité à s'exprimer devant les médias avant le déplacement de l'OM à Dijon samedi, Valère Germain a accepté d'aborder l'épisode Dimitri Payet. Relégué sur le banc de touche mercredi face à Montpellier (3-1), le numéro dix olympien a inscrit le deuxième but de son équipe avant de jeter un regard noir à son banc de touche. Pas de quoi porter à polémique pour Germain.

« C'est un joueur d'expérience, le coach avait ses raisons pour ce match. On n'est jamais content d'être sur le banc, il ne devait pas être content; On a tous envie de faire la différence et de dire au coach qu'il s'est trompé. Peut-être que si Dimitri avait débuté, il n'aurait pas marqué. Sur ce match, le coach a eu raison. Ça fera peut-être du bien à Dim ce but, j'en suis persuadé. » Reste à savoir si Dimitri Payet sera titularisé par André Villas-Boas samedi face au DFCO...