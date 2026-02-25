MLS
Denis Bouanga prolonge finalement au Los Angeles FC
1 min.
@Maxppp
Attaquant vedette du Los Angeles FC (105 buts en 155 matches), Denis Bouanga était annoncé partant. Très courtisé, le buteur gabonais de 31 ans était annoncé dans le viseur de Fluminense et de l’Inter Miami de Lionel Messi. Finalement, l’ancien Stéphanois a prolongé son contrat.
La suite après cette publicité
LAFC @LAFC – 23:00
More history to make 😤Voir sur X
📝 #LAFC and @BouangaDenis have agreed to a contract extension through 2028 with an option through the 2029-30 season.
🔗
📝 #LAFC and @BouangaDenis have agreed to a contract extension through 2028 with an option through the 2029-30 season.
🔗
«Le LAFC a prolongé le contrat de l’attaquant Denis Bouanga en tant que joueur désigné jusqu’en 2028, avec une option pour la saison 2029-2030», indique la franchise californienne sur son site officiel. Pour rappel, Bouanga évolue au LAFC depuis l’été 2022.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer