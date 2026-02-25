Menu Rechercher
Denis Bouanga prolonge finalement au Los Angeles FC

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Denis Bouanga @Maxppp

Attaquant vedette du Los Angeles FC (105 buts en 155 matches), Denis Bouanga était annoncé partant. Très courtisé, le buteur gabonais de 31 ans était annoncé dans le viseur de Fluminense et de l’Inter Miami de Lionel Messi. Finalement, l’ancien Stéphanois a prolongé son contrat.

LAFC
More history to make 😤

📝 #LAFC and @BouangaDenis have agreed to a contract extension through 2028 with an option through the 2029-30 season.

«Le LAFC a prolongé le contrat de l’attaquant Denis Bouanga en tant que joueur désigné jusqu’en 2028, avec une option pour la saison 2029-2030», indique la franchise californienne sur son site officiel. Pour rappel, Bouanga évolue au LAFC depuis l’été 2022.

Pub. le - MAJ le
