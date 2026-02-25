Denis Bouanga prolonge finalement au Los Angeles FC

Attaquant vedette du Los Angeles FC (105 buts en 155 matches), Denis Bouanga était annoncé partant. Très courtisé, le buteur gabonais de 31 ans était annoncé dans le viseur de Fluminense et de l’Inter Miami de Lionel Messi. Finalement, l’ancien Stéphanois a prolongé son contrat.

«Le LAFC a prolongé le contrat de l’attaquant Denis Bouanga en tant que joueur désigné jusqu’en 2028, avec une option pour la saison 2029-2030», indique la franchise californienne sur son site officiel. Pour rappel, Bouanga évolue au LAFC depuis l’été 2022.