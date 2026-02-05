Mercato Lens : Pierre Sage confirme un possible départ

Le RC Lens, qui réalise une saison bluffante, a encore réalisé un joli coup sur le mercato en récupérant l’ailier Allan Saint-Maximin, libre de tout contrat après son départ du Mexique. Et avec un effectif qui est de plus en plus armé sur toutes les lignes, la concurrence est rude et elle fait des victimes. Le jeune milieu de terrain Fodé Sylla n’a pas le temps de jeu escompté. Et ce jeudi, Pierre Sage a confirmé qu’il était sur le départ malgré la fin du mercato dans plusieurs pays. Un nouveau prêt est à l’étude.

« Sa situation a un peu évolué dans la hiérarchie parce qu’au départ on pouvait le considérer comme notre quatrième milieu, rembobine Pierre Sage. Et même à un moment donné notre troisième milieu. Avant le recrutement de Mamadou Sangaré, il avait presque le rôle de deuxième milieu. Et c’est vrai qu’aujourd’hui il a reculé dans cette hiérarchie-là, les joueurs dans son secteur de jeu qui le précèdent ont tellement été performants qu’ils lui laissent peu d’espoir et c’est vrai qu’il sera important pour nous qu’il ait du temps de jeu. Aujourd’hui d’autres championnats sont encore ouverts donc on se questionne sur cette éventualité-là, mais dans tous les cas il fait le travail au quotidien pour être encore dans le groupe. C’est pour ça qu’il est venu avec nous en Coupe de France après avoir joué avec la réserve le week-end dernier et tant qu’il sera dans cet état d’esprit on essaiera de lui garder des perspectives.»