C3 : l’AS Roma s’offre le Feyenoord au bout de la nuit !

Le choc entre l’AS Roma et le Feyenoord a tenu toutes ses promesses. Affiche de la finale de la Ligue Europa Conference 2022 et d’un quart de finale de la Ligue Europa en 2023, c’était à chaque fois la Roma qui s’était imposée. Après un match nul 1-1 à l’aller, les Néerlandais marquaient en premier via Santiago Giménez (5e) mais la réponse transalpine arrivait très vite via Lorenzo Pellegrini (15e). Un premier acte rythmé et équilibré, suivi d’un second plus tendu entre les deux formations où Romelu Lukaku était proche de se muer en héros en fin de match.

Finalement, on devait jouer des prolongations afin de connaître le vainqueur. La reprise de jeu montrait deux formations qui avaient peur de trop se découvrir et de se faire punir. Le match devenait encore plus fermé mais Mile Svilar évitait la punition pour la Roma sur une frappe de Yankuba Minteh (113e). Dans les dernières secondes, Romelu Lukaku avait deux balles de matches mais le gardien repoussait (120e) puis sa tête passait au-dessus du cadre (120e +1). Finalement, une séance de tirs au but a départagé les deux formations. Romelu Lukaku a loupé son duel pour l’AS Roma mais son portier Mile Svilar a repoussé les tirs de David Hancko et Alireza Jahanbakhsh pour une victoire 4-2.