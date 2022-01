Barça : Riqui Puig a de nombreux prétendants

Cantonné à un rôle de remplaçant au Barça, même depuis l’arrivée de Xavi, l’avenir de Riqui Puig en Catalogne est plus qu’incertain. Selon le quotidien espagnol Sport, le milieu de terrain de 22 ans serait convoité par de nombreux clubs de Liga comme le Real Betis, Getafe, Grenade ou le Celta Vigo. L’Espagnol aurait aussi attiré l’attention en Europe puisque la Juventus, l’Inter, Naples, le Milan AC et Arsenal seraient aussi intéressés par le joueur formé à la Masia.

Derrière Gavi et Nico dans la hiérarchie du milieu de terrain barcelonais, l’international U21 espagnol qui est sous contrat avec le Barça jusqu’en juin 2023, n’a connu que deux titularisations cette saison. C’était face à Majorque (0-1), le 2 janvier dernier alors que Xavi comptait 17 absents dans son groupe et trois jours plus tard en Coupe du Roi pour affronter Linares (1-2), rencontre durant laquelle il a été remplacé à la mi-temps. À 15 jours de la fin du mercato hivernal, il serait donc possible de voir Riqui Puig quitter Barcelone pour aller chercher du temps de jeu ailleurs.