L1 : Lorient s’impose contre Angers, Auxerre enfonce Metz

Suite de cette 22e journée de Ligue 1 ce dimanche à 17h15, avec Metz-Auxerre et Lorient-Angers. En quête d’une première victoire depuis novembre dernier, les Messins (18e) recevaient des Auxerrois (16e) qui restaient sur cinq rencontres sans marquer la moindre réalisation toutes compétitions confondues et à la recherche d’un succès depuis le 7 décembre dernier et leur victoire… contre Metz (3-1). Alors que Metz avait démarré fort la rencontre, ce sont finalement les Auxerrois qui ont ouvert la marque. Après une perte de balle de Hein, Danois trouvait Sinayoko, dont la frappe contrée par Sané finissait au fond des filets de Jonathan Fischer (4e CSC, 0-1). Le Malien inscrivait ainsi son 7e but cette saison. Sous la neige, les Auxerrois ont doublé la mise encore grâce à Sinayoko… bien aidé cette fois-ci par Michel Mboula (76e, 0-2). Passeur sur le premier but, Kevin Danois se muait en buteur pour mettre un terme au suspens (89e, 0-3). Malgré le sublime but de Mbala en fin de partie pour sauver l’honneur des Messins (90e+4, 1-3), les hommes de Christophe Pélisser ont enfin renoué avec la victoire, tandis que la troupe de Benoit Tavenot voit la Ligue 2 se rapprocher de week-end en week-end.

Dans l’autre rencontre de ce duplex, Lorient (11e) recevait Angers (10e) au Moustoir dans une rencontre opposant deux équipes surprenantes de cette saison. Les Bretons d’Olivier Pantaloni ont pris l’avantage grâce à la 7e réalisation de Pablo Pagis (10e, 1-0). L’attaquant de 23 ans pensait même s’offrir un doublé avant la mi-temps, mais voyait finalement son but être refusé pour un hors-jeu de Dieng (44e). En seconde période, les Lorientais ont appuyé sur l’accélérateur. À la suite d’un corner, Jean-Victor Makengo était le plus prompt pour devancer Hervé Koffi et ainsi pousser le ballon au fond des filets pour le break (58e, 2-0). Avec cette nouvelle victoire, Lorient passe dans la première partie de tableau et peut envisager l’Europe.