Le money time sourit au Paris SG

Sur la pelouse de Bollaert face au Racing Club de Lens, le Paris Saint-Germain aurait pu concéder sa première défaite en Ligue 1 cette saison si son milieu de terrain néerlandais Georginio Wijnaldum n'avait pas répondu à l'ouverture du score de Seko Fofana (62e), et ce dans le temps additionnel de la seconde période (90e+2).

Un but qui lui permet de rester invaincu après 16 journées disputées et de confirmer qu'il est une équipe à réaction : en effet, le PSG a obtenu 16 points après avoir été mené au score cette saison en Ligue 1, plus que toute autre équipe des cinq grands championnats européens. Une statistique qui prouve un mental fort des Parisiens, mais également une gestion compliquée des scénarios.

