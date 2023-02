Le Barça remplit votre portefeuille

Rarement un match de Ligue Europa n’aura suscité autant d’intérêt. Car ce FC Barcelone-Manchester United a tout d’une affiche de 1/8e de finale de Ligue des Champions aussi bien par la renommée des deux équipes que par leur forme du moment. En rôdage en première partie de saison, les deux formations marchent sur l’eau depuis quelques semaines et notamment depuis la reprise des championnats post Mondial au Qatar. Et si la C3 n’a pas le prestige de sa grande soeur la C1, il y a tout de même une place à prendre en 1/8e de la Ligue Europa en jeu. Le club catalan, si décevant en Ligue des Champions à l’automne dernier, reste sur 14 victoires sur les 16 derniers matches disputés et domine largement la Liga. De son côté, Manchester United est également en grande forme avec 13 victoires en 17 matches toutes compétitions confondues. De quoi permettre aux Red Devils de revenir sur le podium de la Premier League. Ce match tant attendu est donc plus qu’indécis. Et pour cette affiche européenne XXL, voici une offre à ne pas rater, puisque le site de paris sportifs Unibet vous offre 100 € pour toute première inscription avec le code FMUNI.

La suite après cette publicité

Parmi les différents paris proposés par Unibet, voici trois cotes intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

À lire

FC Barcelone - Manchester United : les compositions probables

Le FC Barcelone gagne contre Manchester United (cote à 1,74)

Pour ce classique du football européen, le FC Barcelone part tout de même favori. Il faut dire que les oppositions entre les deux formations en Coupe d’Europe ont quasiment toujours été favorables au club catalan (5 victoires, 4 nuls et seulement une victoire des Red Devils). En dépit de sa forme retrouvée, Manchester United, qui avait été défait 3-2 à Arsenal lors de son dernier affrontement de très haut niveau, devrait s’incliner devant le talent offensif du club catalan qui a érigé la Ligue Europa comme l’un de ses objectifs majeurs de la saison.

La suite après cette publicité

Marcus Rashford marque contre le Barça (cote à 3,30)

Longtemps considéré comme la nouvelle merveille de Manchester United, Marcus Rashford s’était un peu perdu ces dernières années, la faute à des Red Devils trop inconstants et à des coaches qui n’ont pas réussi à faire briller le talentueux buteur anglais. Mais depuis sa Coupe du Monde réussie avec l’Angleterre, le n°10 de MU marche sur l’eau sous les ordres d’Erik Ten Hag. C’est simple, sur les 9 derniers matches de Premier League de Manchester United, il a marqué à 8 reprises dans 8 matches différents. Aucune raison pour que cela change au Camp Nou dans un match où les espaces devraient être nombreux dans ce stade mythique.

Victoire du Barça 2-1 face à Manchester United (cote à 7,45)

Si on imagine bien Marcus Rashford marquer au Camp Nou, on voit bien une courte victoire du FC Barcelone face à MU. Grâce aux bonnes formes affichées par Pedri, Gavi, Robert Lewandowski et autre Raphinha, Xavi peut au moins espérer une victoire 2-1 dans une confrontation historiquement spectaculaire entre les deux équipes (31 buts marqués en 10 matches, soit 3 buts par match, soit le nombre de buts en cas de victoire 2-1 du Barça face à MU. CQFD.

La suite après cette publicité

Unibet t’offre actuellement un bonus de bienvenue de 100€ en freebets en misant jusqu’à 100€, que ton pari soit perdant ou gagnant, en utilisant le code FMUNI ! Un bon plan Unibet et Foot Mercato idéal pour parier sur PSG - Bayern et ce, sans prendre de risques !

Pour l’obtenir, inscrivez-vous sur Unibet

La suite après cette publicité

Comment en profiter :