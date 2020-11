OM : Dimitri Payet travaille à sa perte de poids !

Comme tous les autres entraîneurs de Ligue 1 Uber Eats, André Villas-Boas a pu profiter de la trêve internationale pour faire un peu souffler les organismes et pour c ensuite travailler avec ses troupes. Le technicien portugais a pu compter sur Dimitri Payet. Un joueur qui a pris du temps pour se remettre d'aplomb. C'est ce qu'explique RMC Sport ce lundi.

Hors de forme et en surpoids, l'ancien joueur de West Ham a été au coeur des critiques et des moqueries ces dernières semaines, ce qui l'aurait touché. Ainsi, il se serait repris en main explique la radio française. Depuis la fin du mois d'octobre, il aurait donc débuté un programme personnalisé pour perdre les quelques kilos qu'il a en trop. Ce qui aurait porté ses fruits et ce qui se serait vu lors de la reprise des entraînements précise RMC. Une très bonne nouvelle pour l'OM et AVB qui auront besoin d'un grand Payet cette saison.