PSG : les Corinthians réclament le retour de Gabriel Moscardo au Brésil !

Le dossier Moscardo traîne en longueur et ça commence visiblement à énerver prodigieusement la direction des Corinthians. Pour rappel, le Paris Saint-Germain et le club brésilien s’étaient mis d’accord sur le transfert du jeune milieu défensif de 18 ans en échange d’un chèque de 20 M€. Mais depuis l’annonce du souci du joueur à son pied gauche (pépin qui nécessite une opération), le club de la capitale fait traîner les choses.

Dernièrement, la presse brésilienne assurait que tout semblait pourtant sur la bonne voie. Après avoir réclamé l’insertion d’une clause lui permettant de casser le deal, le PSG aurait renoncé à cette clause. Mieux, les médias annonçaient qu’il ne restait que quelques détails à régler. Mais visiblement, quelque chose se trame en coulisse, si l’on en croit les dernières déclarations du nouveau président des Corinthians, Augusto Melo. Très agacé, ce dernier a en effet demandé au PSG de laisser Moscardo revenir au Brésil.

Le Timão en a marre

« J’ai demandé à ce qu’il revienne. S’il y a un risque là-bas, il y en a un ici. S’il y a un risque que nous ne soyons pas payés, laissons-le se rétablir ici et nous serons en meilleure position pour le vendre encore plus cher. Je lui ai demandé de revenir. Il est avec eux (le staff du PSG, ndlr), l’opération aura lieu, mais après… Alors rendez-le-moi. Je suis sûr que ce garçon est une réalité, il va revenir en forme et il sera vendu beaucoup plus cher qu’il ne l’est aujourd’hui. Dans deux mois, il sera de retour », a déclaré le président du Timão dans une interview à l’émission "Domingol".

Un coup de gueule qui n’est pas surprenant en soi, même si le staff de Moscardo ne serait pas au courant de désirs présidentiels selon Globoesporte. La semaine dernière, les dirigeants paulistes avaient déjà mis la pression en posant un ultimatum aux Parisiens en leur réclamant de finaliser le transfert avant la fin de la semaine. Pas de quoi faire bouger le PSG. Face à cette situation, Globoesporte indique que les Corinthians ont fini par se lasser. Paris cherchera-t-il à rattraper le coup ? Le flou demeure toujours dans ce dossier.