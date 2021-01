Leipzig : Dominik Szoboszlai dévoile les dessous de son mercato de folie

La suite après cette publicité

Il les a tous rendu fous ! Lui ? C'est Dominik Szoboszlai. Agé de 20 ans, le milieu de terrain s'est vraiment révélé ces derniers mois sous le maillot de Salzbourg comme celui de l'équipe nationale de Hongrie. En plus d'avoir aidé son pays à se qualifier pour l'Euro 2021, il a également été souvent décisif pour le club autrichien en enchaînant les buts comme les passes décisives. Forcément, ses prestations comme son talent ne sont pas passés inaperçus. Salzbourg comme son agent, Esterházy Mátyás, s'attendaient donc à du mouvement pour lui.

Les Allemands ont doublé la concurrence

En novembre, son représentant avait expliqué au média hongrois DIGI Sport : « aujourd’hui, on peut observer que, dès qu’il fait un bon match, ce qui est récurrent, les rumeurs se font plus intenses. Cependant, notre stratégie ne changera pas après un ou deux bons matches. Nous croyons fortement en notre stratégie développée et tous ces commentaires prouvent que nous sommes sur le bon chemin. Que ce soit en janvier ou l’été prochain, le plus important c’est qu’il ira là où nous pensons qu’il aura le plus de chances de jouer afin de poursuivre sa progression entamée à Salzbourg. Bien sûr que je ne révèle aucun secret quand je dis que Dominik est de plus en plus proche de quitter le championnat autrichien».

La question était donc de savoir où allait-il continuer sa carrière ? La France était une destination possible puisque le Paris Saint-Germain était candidat à sa venue. Même chose en Italie avec l'AC Milan et en Angleterre avec Arsenal. En Espagne, le Real Madrid et Zinedine Zidane étaient conquis par le jeune hongrois. Mais tous ces cadors ont été doublés par le RB Leipzig. Le 17 décembre, les Allemands ont bouclé l'arrivée du joueur de 20 ans et ont mis les barbelés. «Dominik Szoboszlai rejoint la Bundesliga allemande et signe un contrat avec le RB Leipzig jusqu'à l'été 2025.»

Szoboszlai explique son choix

Ce mardi, le natif de Budapest a été présenté à la presse. L'occasion de revenir sur son choix. «J'ai eu de très bonnes conversations avec l'entraîneur Julian Nagelsmann et le directeur sportif Markus Krösche, ils m'ont complètement convaincu. J'ai joué quatre ans à Salzbourg, Leipzig a un style de jeu similaire, alors j'espère que ça ne prendra pas longtemps pour m'adapter ici». Puis, il a évoqué les multiples intérêts dont il a fait l'objet. «J'ai eu la chance que de nombreuses équipes s'intéressent à moi et j'ai eu la chance de choisir moi-même mon nouveau club. J'ai pris une décision pour l'avenir et Leipzig était la meilleure option». Et le Hongrois compte vite se faire une place.

«Je veux m'intégrer le plus rapidement possible dans l'équipe et jouer ensuite. Je vais tout donner pour faire partie de la formation de départ le plus rapidement possible. Nous sommes très bien pourvus à de nombreux postes, mais je peux être utilisé de manière variable. Je peux jouer en tant que six, huit, dix ou un attaquant...tout fonctionne. Je sais bien sûr que j'aurai besoin de temps et que cela ne passera pas du jour au lendemain. Vous avez vu cela avec de nombreux joueurs dans de nombreux clubs, mais je vais me concentrer sur moi-même et voir ce qui est le mieux pour moi. Tout est possible avec le RB Leipzig ! Notre objectif est d'obtenir une place en Ligue des champions, mais si avoir plus est possible, bien sûr, nous ne dirons pas non». Pour cela, Leipzig compte sur sa nouvelle recrue de choc et lui souhaite la même réussite qu'à son ancien coéquipier, un certain Erling Braut Haaland, passé de Salzbourg à Dortmund l'an dernier.