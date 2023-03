Inter Milan : Simone Inzaghi savoure sa revanche

La suite après cette publicité

Tenu en échec à Porto ce mardi (0-0) en 1/8z de finale retour de Ligue des Champions, l’Inter Milan est tout de même parvenu à décrocher sa qualification pour les 1/4 de finale, une première depuis 12 ans. Décrié ces dernières semaines pour les prestations indigestes proposées par son équipe en championnat, Simone Inzaghi s’est lui aussi offert une bouffée d’oxygène, se hissant pour la première fois de sa carrière d’entraîneur dans le Top 8 européen. Après la rencontre, il a tenu à saluer la prestation de son équipe.

«Nous avons fait un excellent match et les gars étaient exemplaires. J’ai vu un groupe compact et solidaire contre une équipe difficile à manœuvrer, s’est réjoui l’ancien entraîneur de la Lazio Rome. Nous avons fait une excellente première mi-temps et dans la dernière partie de la seconde, nous avons tous souffert ensemble. Je dirais qu’on a fait l’histoire de l’Inter, a-t-il ajouté avant d’évoquer la mauvaise dynamique de son équipe lors des derniers matches. Est-ce ma revanche ? Je ne fête pas trop, je reste calme. Je sais quelles critiques je dois écouter et lesquelles je n’écoute pas. Le classement en Serie A ? Nous voulons défendre la deuxième place et nous ça commencera dimanche contre la Juventus.»

