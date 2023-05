Mercato : Dimitri Payet pose un gros problème à l’OM

La suite après cette publicité

Le verdict est tombé hier soir. Coupable d’avoir donné une gifle à Yannick Cahuzac, l’adjoint de Franck Haise, lors du choc entre Lens et l’OM, le Réunionnais a été rattrapé par la patrouille après la diffusion des images de cette scène sur Prime Vidéo. Le Français, qui ne s’est pas présenté devant la commission de discipline pour expliquer son geste et se défendre, a été représenté par un avocat du club olympien. Ce qui n’a certainement pas plaidé en sa faveur. Ainsi, il a écopé d’une lourde sanction.

Son dernier match avec l’OM ?

« 34e journée de Ligue 1 Uber Eats : RC Lens – Olympique de Marseille du 6 mai 2023. Comportement de Dimitri PAYET (Olympique de Marseille). Trois matchs fermes de suspension et deux matchs avec sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 23 mai 2023 à 00h00 », pouvait-on lire sur le communiqué. Dimitri Payet, qui n’a pas écopé d’un carton rouge durant le match, sera présent lors du match face à Lille ce week-end. Ensuite, il purgera ses matches de suspension.

À lire

Discipline : Dimitri Payet prend cher !

Puis, il sera temps de se poser autour d’une table et de régler la question entourant son avenir personnel. En fin de contrat en juin 2024, le footballeur né en 87 est remplaçant dans l’esprit d’Igor Tudor cette saison (27 apparitions dont 11 en tant que titulaire cette saison, 4 buts et 3 passes décisives, ndlr). Et le Croate comme les pensionnaires de l’Orange Vélodrome ne comptent pas sur lui l’an prochain. C’est ce qu’annonce La Provence ce jeudi.

La suite après cette publicité

Les dirigeants face au casse-tête Payet

Le média local explique que le cas Payet pose problème aux dirigeants marseillais, qui n’apprécient pas forcément le sujet d’ailleurs. Pablo Longoria et ses équipes ne comprennent pas pourquoi l’ancienne direction menée par Jacques-Henry Eyraud lui a fait signer un contrat longue durée ainsi que le fait qu’il soit qualifié de "Marseillais à vie". Nous pouvons vous confirmer que la direction actuelle a certaines incompréhensions concernant les contrats signés par les exs-dirigeants. C’était notamment le cas l’an passé pour celui de Steve Mandanda. Même chose donc pour Payet.

JHE avait d’ailleurs inclus la possibilité pour le joueur de 36 ans d’effectuer sa reconversion au sein de l’écurie phocéenne. Sur ce point précis, on ne connaît pas la position du principal intéressé et du club. En revanche, l’OM ne se voit pas continuer avec lui l’an prochain, bien que son salaire ne soit plus un problème. En ce qui concerne Dimitri Payet, La Provence explique qu’il apprécie la vie à Marseille où il compte rester vivre. Pour ce qui est de son avenir, toutes les options sont envisageables. Cela dépendra certainement de lui. Ce qui n’arrangera pas l’Olympique de Marseille qui se voit avancer sans lui.