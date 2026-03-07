Menu Rechercher
Serie A : Jérémie Boga participe à la fête de la Juventus contre Pise

Par Valentin Feuillette
Jérémie Boga @Maxppp
Juventus 4-0 Pise

La Juventus a largement dominé Pise (4-0) lors de la 28e journée de Serie A à l’Allianz Stadium. Longtemps accrochés en première période, les Turinois ont finalement fait la différence après la pause. Andrea Cambiaso a ouvert le score à la 54e minute sur une passe de Kenan Yildiz, avant que Khéphren Thuram ne double la mise dix minutes plus tard (65e). La Vieille Dame a ensuite déroulé grâce à une belle action conclue par Yildiz (75e), servi par Francisco Conceição.

Dépassé dans tous les secteurs, Pise n’a jamais réussi à inquiéter sérieusement la défense turinoise. La Juventus a même alourdi l’addition dans le temps additionnel lorsque l’ancien Niçois arrivé cet hiver, Jéremie Boga a inscrit le quatrième but sur une passe de Manuel Locatelli (90+3e). Une victoire nette pour l’équipe dirigée par Luciano Spalletti, qui reprend un peu d’air dans le haut du classement après une seconde période parfaitement maîtrisée.

