La Juventus fait un nouveau sale coup à Paul Pogba

« Nous attendons le dernier niveau de jugement avant de nous prononcer. Nous voulons en discuter avec son entourage ». Tels étaient les propos du directeur sportif de la Juventus Cristiano Giuntoli samedi soir, lorsqu’il était, une fois encore, interrogé sur le sort de Paul Pogba. Il faut dire que publiquement, l’écurie piémontaise a toujours affiché un soutien conséquent au milieu de terrain de 30 ans, déclaré positif à la substance dopante DHEA après la rencontre face à l’Udinese en tout début de saison.

Plus tôt cette semaine, le parquet antidopage a d’ailleurs réclamé une suspension de quatre ans pour l’ancien de Manchester United, ce qui marquerait pratiquement la fin de sa carrière. S’il veut éviter une telle punition, l’international tricolore devra démontrer qu’il a ingéré cette substance de manière non-intentionnelle lors de son jugement. Ce qui réduirait drastiquement cette suspension.

La Juventus n’y croit plus

Mais voilà que le Daily Mail explique que la Juventus a déà pris les cartes en main dans cette affaire. Si le cador italien soutient son joueur en public ; c’est bien différent en coulisses. Le journal explique notamment que le club italien a arrêté de payer le salaire du joueur, et ce alors qu’il n’y a eu aucun verdict de la justice. C’est environ 660.000€ par mois qu’économise donc la Juventus qui, selon la publication anglaise, semble avoir peu d’espoirs quant à la décision de justice qui attend son milieu de terrain.

Les décideurs de la Vieille Dame seraient ainsi résignés et auraient déjà assumé le fait qu’il est très peu probable que La Pioche obtienne gain de cause. La direction turinoise aurait même suggéré qu’il est plutôt une bonne chose de voir Pogba éloigné du club en ce moment, lui qui a notamment été vu à Abu Dhabi récemment. Le journal anglais indique que, de son côté, le champion du monde 2018 suit un entraînement très strict chez lui dans son gymnase personnel, et il ne perd pas espoir de rejouer au foot prochainement. C’est tout ce qu’on lui souhaite.